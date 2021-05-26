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ВМС Соединенных Штатов активно готовятся к противостоянию с Россией и Китаем. На очередном этапе этой подготовки они проведут учения одновременно в 17 часовых поясах. Цель маневров – проверка готовности к боевым действиям в разных регионах, а также демонстрация силы потенциальному противнику.

В учениях примут участие авианосные ударные группы, беспилотные корабли, атомоходы и истребители морской авиации. Маневры под названием Large Scale Exercise 2021 намечены на август. К ним привлекается 25 тысяч военнослужащих не только из США, но еще и из Японии, Европы и Африки.

Американский адмирал Майкл Гилдей, который отвечает за организацию военно-морских операций, заявил, что данные учения станут самыми крупными за последние несколько лет. Он отметил, что одной из легенд будет столкновение с китайским флотом. В ее рамках ВМС отработают сразу несколько вариантов действий, чтобы определить самый эффективный из них.

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