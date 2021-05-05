В китайском информационном агентстве Sohu сообщили, что иранские грузовые корабли в настоящее время находятся под защитой ВМС РФ, поэтому Израиль не может атаковать их.

Отмечается, что танкеры и сухогрузы Ирана перемещаются по морю в сопровождении российских боевых судов. На некоторых участках их поддерживают военные самолеты. Данные корабли помимо нефтепродуктов перевозят боеприпасы и вооружение. В результате иранские войска смогли доставить в Сирию достаточные объемы оружия, которое было передано правительственной армии.

Китайские эксперты также напоминают, что Россия продолжает использовать свои установки РЭБ, развернутые на морской базе Тартус. Благодаря этим комплексам ей удалось взять под контроль ряд районов в восточной части Средиземного моря. В них Израиль не может использовать свои БПЛА и крылатые ракеты.