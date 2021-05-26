Специалисты нашли в Южной Африке строения возрастом в несколько тысяч лет, используемые для загона животных.

Эти загоны, как было отмечено, напоминают взлётно-посадочные полосы, также они известны как пустынные «воздушные змеи». Учёные рассказали, что эти строения представляют собой две стенки из камней. У своего конца эти стены сужались и так получался замкнутый загон.

Ранее аналогичные загоны были найдены на Ближнем Востоке. Они имеют высоту около 1,5 метра и ширину стен в один метр. Теперь подобные строения были найдены в ЮАР. Их возраст составляет около двух тысяч лет, что намного меньше, чем у загонов на Ближнем Востоке.

Также обнаружилось, что в некоторых случаях эти «воздушные змеи» располагались поблизости друг от друга. При этом использовались они для разных животных.

Недавно учёные обнаружили в Австралии череп неизвестной древней рептилии. Существо, которому принадлежал череп, жило около восьми миллионов лет назад.