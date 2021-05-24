Археологическая группа смогла найти на территории Британии древний талисман-кинжал, который, согласно поверьям, повышал удачу своего владельца.

Данный артефакт был обнаружен в древнем поселении Нетертон, расположенном в Северном Ланкашире. Эта деревня была покинута ее жителями еще несколько столетий назад, однако ее расположение указывалось на древних картах. В результате исследователи смогли отыскать ее примерное местоположение. Они отмечают, что возраст найденного «оружия» составляет примерно 2 000 лет.

Возле талисмана были найдены и иные старинные предметы, включая глиняную посуду, веретено и монеты, отчеканенные в 17 веке. Специалисты отмечают, что кинжал никогда не точили. Судя по всему, его просто закопали в землю, чтобы «отгородить» деревню от всех бед.