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Археологическая группа смогла найти на территории Британии древний талисман-кинжал, который, согласно поверьям, повышал удачу своего владельца.

Данный артефакт был обнаружен в древнем поселении Нетертон, расположенном в Северном Ланкашире. Эта деревня была покинута ее жителями еще несколько столетий назад, однако ее расположение указывалось на древних картах. В результате исследователи смогли отыскать ее примерное местоположение. Они отмечают, что возраст найденного «оружия» составляет примерно 2 000 лет.

Возле талисмана были найдены и иные старинные предметы, включая глиняную посуду, веретено и монеты, отчеканенные в 17 веке. Специалисты отмечают, что кинжал никогда не точили. Судя по всему, его просто закопали в землю, чтобы «отгородить» деревню от всех бед.

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