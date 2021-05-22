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Ведущие государства планеты просто обязаны оказать помощь Индии и Непалу в борьбе с коронавирусной инфекцией. В противном случае бесконтрольное распространение патогена по Южной Азии перерастет в вечную пандемию во всем мире, пишет издание Project Syndicate.

Автор статьи сообщает об огромном количестве трупов в Индии, которые оставляют прямо на солнце, об останках, которые разлагаются на побережье Ганга, о том, что кислород в медицинских учреждениях страны подходит к концу и это провоцирует появление длинных очередей, в которых уже никто не думает о социальной дистанции.

Также он пишет о Непале, который раньше получал из Индии кислород и вакцины от коронавируса. Сейчас это не представляется возможным, так как соседнее государства само сильно страдает от Covid.

Автор уверен, что помощь Южной Азии в первую очередь скажется на ведущих государствах. Так как они не будут опасаться появления все новых и новых штаммов и их распространения по всей планете. По словам журналиста, США и Европа обязаны организовать вакцинацию в Индии, Непале и других странах региона, чтобы защитить мир от вечной пандемии.

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  • Анна
  • 20.05.2021
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