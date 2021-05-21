Американские ученые разработали инновационный материал, который 24 часа в сутки получает воду из воздуха. Его намереваются использовать в устройствах, которые будут собирать туман и генерировать солнечный пар.

Материал представляет собой гидрогелевую мембрану, которая в отличие от других подобных устройств способна справляться одновременно с двумя упомянутыми выше задачами.

Так, она собирает капли воды, которые в темное время суток накапливаются в низко висящих над водоемами облаках, и осуществляет переработку тумана в чистую питьевую воду.

Также приборы на основе гидрогелевой мембраны улавливают воду, которая испаряется под солнечными лучами. Лучше всего эта технология работает в тех населенных пунктах, которые расположены на берегах водоемов.

Ученые провели эксперименты в ночное и дневное время. В первом случае им удалось собрать 35 мл, а во втором – 125 мл воды при площади мембраны 55-125 квадратных сантиметров.