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В США, согласно информации Центра по контролю и профилактике заболеваний, почти 105 миллионов жителей полностью прошли курс вакцинации от коронавируса – около трети всего населения страны.

Кроме того, как сообщается, минимум одну дозу препарата получили ещё 147 миллионов человек, что составляет 44% от всего населения. Среди привившихся американцев большая часть имеет пожилой возраст более 65 лет – их 82% от общего числа привитых.

Отмечается, что США в настоящее время лидируют и по количеству случаев заболевания коронавирусом, и по числу летальных исходов. Также они входят в десятку стран с наиболее высокой долей населения с поставленной прививкой от коронавируса. В России же обе дозы вакцины получили 9 миллионов человек, первую прививку поставили 13 миллионов человек.

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