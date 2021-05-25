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Представители планетария Москвы отметили, что 26 мая жители Дальнего Востока смогут наблюдать за Суперлунием, которое происходит лишь раз в двенадцать лет.

Речь идет о полном затмении естественного спутника Земли, когда он расположен ближе всего к нашей планете. За ним удастся наблюдать в период с 13 до 16 часов по Москве. В рамках затмения Луну можно будет найти в районе созвездия Скорпиона. На этот раз это явление смогут увидеть лишь жители Северного полушария.

На территории РФ в деталях рассмотреть Суперлуние удастся жителям Приморского края, Чукотки, Хабаровского края и Камчатки. Полное или частичное затмение также станет доступным для наблюдения людям, проживающим в Австралии и в западной части Северной Америки.

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