Недавно обновленные спутниковые фотографии Мурманской области России показывают, что сухой док 35-го судостроительного завода Объединенной судостроительной корпорации России, отвечающей за капитальный ремонт и реконструкцию единственного авианосца ВМФ России «Адмирал Кузнецов», обрел новые существенные изменения. Об этом пишет китайский портал Sohu, сравнивая новые и прежние образцы космической фотосъемки объекта. Издание discover24.ru представляет перевод статьи.

На последних по времени спутниковых снимках видно, что на внешней стороне сухого дока 35-го судоремонтного завода появился большой корпус, представляющий собой ворота дока. Данные с учетом измерений и реального масштабирования показывают, что возведенное ограждение, явно видимое на изображении, имеет размеры примерно 232 метра в длину и около 125 метров в ширину. Площадь закрытой им акватории составляет примерно 0,03 квадратных километра.

Sohu делает вывод, что с учетом двух уже существующих сухих доков, этого достаточно, чтобы разместить 300-метровый по длине и 72-метровый по ширине авианосец «Адмирал Кузнецов» для стыковочного обслуживания. Таким образом, это и представляет собой «временный сухой док», о котором ранее говорили российские СМИ.

Согласно предыдущему плану Объединенная судостроительная корпорация России предложила вариант открытия двух сухих доков 35-го судоремонтного завода и объединения их в большой сухой док, а затем буксировку авианосца «Кузнецов» к новому сухому доку для ремонта и модернизации. Однако реальная ситуация сложилась не так гладко. Еще в 2019 году Минобороны России заключило контракт на реконструкцию с Объединенной верфью, но только в начале апреля 2021 года сухой док 35-го судоремонтного завода был объединен. То есть прогресс был очень медленным в сравнении с июлем прошлого года.

«Такие темпы весьма рассердили министра обороны Шойгу, когда он посетил 35-й судостроительный завод в Мурманской области», – отметили в Sohu. Руководители Объединенной верфи объясняли ему причины медленного продвижения проекта, в том числе ссылаясь на замену подрядчиков в середине процесса, приостановку работ из-за эпидемии, на огромность самого объема работы и так далее, но все эти оправдания Шойгу отверг на месте. Министр приказал Объединенной верфи прислать дополнительную рабочую силу и инженерное оборудование для завершения проекта реконструкции и расширения сухого дока в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить возможность капитального ремонта авианосца «Кузнецов» в 2022 году в соответствии с промежуточным графиком и возвращения его в рабочее состояние как можно скорее.

Судя по спутниковому снимку, сделанному в конце апреля, подрядчику нового тендера Объединенной верфи России пришлось изменить свою стратегию и больше не открывать два первоначальных сухих дока, а возвести за их пределами дополнительную перемычку. Таким способом удалось быстро построить временный сухой док. По сравнению с первоначальным планом, новый план меньше по инженерному объему, и его достаточно для слива воды и ведения работ на подводной части корпуса.

Капитальный ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» проводится в два этапа. В настоящее время работы в надводной части корпуса в основном завершены, осталась неохваченной только часть ниже ватерлинии. Но времени на это уже не так много. Поэтому временный сухой док необходимо с полной отдачей эксплуатировать в течение нескольких месяцев.

Скорее всего, после капитального ремонта авианосного крейсера «Адмирал Кузнецов» Объединенная верфь сможет продолжить реализацию проекта слияния и расширения существующего сухого дока, а также объединить два сухих дока судоремонтного завода №35 в один крупный, способный принимать корабли тяжелых классов. Док намерен полноценно подготовиться к будущему стыковочному обслуживанию крупных надводных кораблей ВМФ России.

В Sohu уточнили: Минобороны России согласилось с планом временного сухого дока, поскольку крайне заинтересовано в скорейшем возвращении авианосца «Кузнецов» на Северный флот. Это вызвано тем, что после возвращения «Кузнецова» из похода на Средиземное моря и постановки его на ремонт у пилотов палубной авиации ВМФ России больше нет авианосца для отработки взлета и посадки, и в целом «России отчаянно нужен авианосец, чтобы возродить великую мощь военно-морского флота».