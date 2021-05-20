В России в скором времени начнутся испытания вездехода КамАЗ-6355 «Арктика».

Эта машина была разработана для того, чтобы работать в суровых условиях Крайнего Севера. Испытания планируется проводить на Ямале, как уточняется, они должны начаться в ближайшие месяцы.

Для испытания были созданы два прототипа вездехода, один из которых имеет три пары колёс, а второй – четыре пары колёс. Отмечается, что оба прототипа имеют шарнирно-сочленённую раму, шестицилиндровый дизельный мотор, мощность которого составляет 450 л.с., и одноступенчатую систему турбонадува. Кроме того, вездеход получил гидромеханическую шестиступенчатую АКПП.

Вездеход способен набрать скорость до 50 км/час и преодолевать броды с глубиной до 1,8 метров. Также он может перевозить грузы по болотам, сугробам и бездорожью весом до 15-16 тонн.

Недавно в России начались испытания прототипа летающего автомобиля, который получил название “Циклокар”. Выпуск первых экземпляров запланирован уже на 2024 год.