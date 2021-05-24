На российском авторынке стартовали продажи южнокорейского кроссовера Kia Sportage Black Edition в менее дорогой модификации под названием Luxe Plus.

Отмечается, что новинка может быть оснащена двигателем объемом 2,4 или 2,0 литра, а также иметь полный или передний привод. На ней установлена светодиодная оптика, камера для заднего обзора, сенсорный экран с диагональю 8 дюймов и электрохромное зеркало. Она оснащена подогревом рулевого колеса, боковых зеркал и всех кресел, а также системой бесключевого доступа.

От стандартной версии «Черное издание» отличается иной радиаторной решеткой и различными декоративными элементами черного цвета. На кроссовере установлены оригинальные диски диаметром 17 дюймов. Приобрести его можно за 1 миллионов 995 тысяч рублей.