Исследователям удалось найти в коре, добытой со дна океана, изотопы тяжелых элементов, не способные возникнуть в условиях нашей планеты.

Эксперты предполагают, что полученная информация является доказательством того, что до Земли иногда добираются потоки материи, которые оказались в космосе после слияния нейтронных звезд или взрывов сверхновых. Указывается, что в рамках данных процессов формируются наиболее тяжелые ядра химических элементов.

Физики смогли воспроизвести процесс по мгновенному захвату нейтронов, приводящий к утяжелению ядер, во время специальных экспериментов, но они все еще не выяснили, как это происходит в космическом пространстве. Новые данные могут помочь специалистам изучить образование соответствующих веществ с другого угла.