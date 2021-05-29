В конце текущего года на территории России начнет работать спутниковый интернет от британского провайдера One Web, сообщил коммерческий директор компании в РФ Михаил Кайгородов.

Он пояснил, что доступ к услугам провайдера откроется через месяц. На июль планируется запуск 254 спутника, благодаря чему ONE WEB сможет покрыть не только всю территорию России, но еще и арктический регион.

После этого начнется альфа- и бета-тестирование, по результатам которого будет принято решение о предоставлении коммерческих услуг по соединению с интернетом через спутники.

Ранее Дмитрий Баканов, возглавляющий спутниковую систему связи «Гонец», заявил, что ФСБ предъявляет к ONE WEB минимум требований. Это отсутствие помех для отечественных провайдеров и электромагнитная совместимость с их оборудованием, а также возможность использования соединения для эффективной работы оперативно-разыскной системы.