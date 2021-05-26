У границ Беларуси участились демонстративные полеты натовских бомбардировщиков, заявил глава военного ведомства Виктор Хренин. Он также предположил, что эти самолеты отрабатывают ракетно-бомбовые удары по республике.

По его словам, соседние Литва и Польша готовятся к приему большего числа истребителей и бомбардировщиков НАТО. Они стремительными темпами модернизируют аэродромы. Сейчас готово пять таких объектов, способных принять не менее двух сотен самолетов. На подходе еще семь военных авиабаз.

Помимо этого, соседние государства подготавливают и морские базы для приема кораблей Североатлантического альянса. В Польше всего в 15 км от границы с Белоруссией дислоцируется натовский батальон. Также Варшава выстраивает плацдармы для складирования боеприпасов и матсредств для быстрого перехода к атакующим действиям.

Вокруг Белоруссии очень быстро растет напряженность, НАТО делает все возможное, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нападение на республику выльется в Третью мировую войну.