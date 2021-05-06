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Герхард Манготт, политолог из Австрии, уверен, что страны-участницы НАТО не станут вступать в конфликт с РФ из-за Украины.

Согласно его словам, НАТО и США продолжают поддерживать Украину в военной сфере. Недавно Вашингтон принял решение отправить Киеву еще одну партию оружия стоимостью почти 125 000 000 долларов. Он добавил, что в будущем американцы могут увеличить частоту поставок нового вооружения украинской армии и провести новые совместные учения с ней.

Однако, несмотря на подобную поддержку, НАТО не станет воевать с Россией, если между украинскими и российскими вооруженными силами начнется конфликт, считает Манготт. Эксперт отметил, что Запад лишь использует Украину в своих целях, не планируя сражаться за нее в возможной войне.

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