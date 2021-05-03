Великобритания в 1945 году уничтожала корабли, которые перевозили пленников немецких концлагерей. Также ее военные издевались над советскими солдатами, рассказал военный историк Дмитрий Хохлов.

Он пояснил, что в первые дни мая 1945 году Британия атаковала немецкий корабль «Кап Аркона» в Любекской бухте на Балтике. На этом лайнере находились советские военнопленные, а также узники из других стран Европы, включая Францию, Чехию, Польшу и многие другие. Были там и американские военнопленные. Великобритания атаковала лайнер с использованием авиации, а также Королевского флота, который вел беспрерывный огонь по судну.

Из 7–12 тысяч человек, находившихся на судне, спастись удалось только 3,5 тысячам. Тела остальных море выбрасывало на берег еще несколько лет после окончания войны. Среди спасшихся было 140 пленников из СССР. Они сумели выжить, хотя температура воды в Балтийском море тогда составляла около 7 градусов.