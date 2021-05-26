Экипажи украинских малых бронированных катеров «Вышгород» и «Аккерман» приняли участие в маневрах, сопровождаемых артиллерийскими стрельбами. В акватории Азовского моря они разыграли учебный морской бой, а также отработали операцию по прикрытию группы десанта, высаживающейся с вертолета.

Кроме того, катера выполнили ряд сложных маневров и сымитировали спасательную операцию на воде.

Оба катера принадлежат к проекту 58155 «Гюрза-М». «Вышгород» поступил на вооружение ВМС страны в 2016 году. Еще через два года были закончены испытания и процедура передачи флоту бронированного катера «Аккерман».

Напомним, что ранее Киев объявил об учениях с применением приобретенных у Турции беспилотных аппаратов «Байрактар ТБ2». На них отрабатывались навыки управления ударно-разведывательными дронами, а также взаимодействие беспилотников с наземными силами ВСУ.