Специалисты установили, что Красное море является более древним, чем предполагалось ранее.

Так, долгое время считалось, что Красное море весьма молодое с геологической точки зрения. Кроме того, оно должно было постепенно стать океаном, так как расположено на стыке двух литосферных плит, которые постепенно расходятся. В очередном исследовании учёные решили не использовать ранее полученные данные о Красном море, которые зачастую весьма противоречивы, и проанализировать его при помощи спутников и глубоководных препаратов.

Выяснилось, что Красное море уже является классическим молодым океаном. Было установлено, что ему около 13 миллионов лет, а на его дне расположено множество вулканов по всей длине рифта. Это типичная характеристика для срединно-океанических хребтов. Также было выяснено, что континентальные плиты стоят друг от друга дальше, чем полагалось ранее.