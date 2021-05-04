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Американские специалисты разработали новый тип искусственных нейронов, которые способны формировать условный рефлекс.

По словам учёных, синапсы, имеющиеся в мозгу человека, дают возможность обрабатывать множество данных, расходуя при этом энергию по минимуму, и не совершая ошибок. Главные особенности синапсов были использованы для создания транзистора.

Благодаря этому транзистору можно научить роботов вырабатывать условный рефлекс. Схема копирует мозг человека, насколько это возможно.

В тестировании был задействован тот же принцип, по которому Павлов вызывал рефлексы у собак. Однако, если Павлов тренировал собак так, что включение света ассоциировалось у животных с кормлением, то роботам с включением света наносились удары. Постепенно система начала ждать удара всегда при включении света.

Как уверены специалисты, эта схема будет нужна не только роботам, но и для того, чтобы интегрировать системы в живые организмы.

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