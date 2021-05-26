Специалистами из российского Сколтеха был получен уникальный органический материал для аккумуляторных батарей, который значительно ускоряет их зарядку.

Согласно словам исследователей, речь идет о редокс-активном полиамиде, который представляет собой устойчивый к высоким температурам полимер. Кроме того, он остается активным в окислительно-регенеративных химических реакциях. С помощью него зарядить аккумулятор можно всего за 30-60 секунд.

Ученые отмечают, что новейший материал продемонстрировал высокую эффективность работы в разнообразных АКБ, начиная от натриевых и заканчивая литиевыми. Он также обладает гораздо большей удельной емкостью по сравнению с пара-фенилендиамином.