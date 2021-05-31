Глобальное потепление может увеличить вероятность начала эпидемии вируса Западного Нила на британских территориях. На это указывает новая компьютерная модель, разработанная специалистами.

Исследователи увидели, что на протяжении следующих двадцати-тридцати лет риск появления данной болезни на архипелаге сравнительно невелик. Однако в будущем он продолжит расти вместе с увеличением средней температуры Земли. Один из авторов научной работы отметил, что сейчас в Великобритании отсутствует указанный вирус, однако в ней имеются комары Culex pipiens, которые в теории могут стать его носителем.

На данный момент времени этот вирус был обнаружен в Италии и Германии. Это указывает на то, что он постепенно перемещается на север. Специалисты напоминают, что его переносят комары и против него отсутствует вакцина. Он, как правило, не вызывает симптомов, однако может привести к серьезным неврологическим болезням.