Группа американских ученых определила, что животные с крупным мозгом, включая людей, зевают значительно дольше, чем остальные позвоночные.

Долгие годы исследователи не могли дать точный ответ на вопрос, почему именно у организма возникает необходимость в зеваниях. Однако ряд недавних опытов позволил наконец-то отыскать причину этого рефлекса. Как оказалось, гипотеза о том, что зевание помогает насытить мозг нужным количеством кислорода, не имеет ничего общего с действительностью.

На самом деле зевки выполняют иную крайне полезную функцию – снижение температуры головного мозга. При этом чем крупнее мыслительный орган, тем больше времени уходит на зевание. Биологи смогли определить это, проанализировав более тысячи зевков у нескольких десятков видов птиц и млекопитающих.