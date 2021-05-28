Ученые Университета Тулузы и CNRS пересмотрели историю древнего могильника, которое было открыто археологами в 60-х годах прошлого столетия в Судане. Теперь они считают, что люди, чьи останки найдены на кладбище Джебель-Сахаба, погибли не в одном масштабном сражении, как считалось ранее.

По словам ученых, новое исследование останков позволило обнаружить на них следы как смертельных, так и недавно заживших ран. Это явное свидетельство повторяющихся неоднократно акций насилия. Поэтому версия о масштабном побоище отпадает.

Эксперты считают, что на кладбище захоронены люди, которые погибли в нескольких вооруженных столкновениях. По их словам, практически на всех останках обнаружены следы неизвестных снарядов, наконечники которых нашли и в костях, и в самом могильнике.

Ученые высказали мнение, что останки принадлежали охотникам, рыболовам или собирателям, которые периодически подвергались набегам противника или нападениям из засад. Вполне вероятно, что вооруженные столкновения начались в связи с климатическими изменениями на планете.