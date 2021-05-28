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Исследователям из Швеции удалось создать новый способ обнаружения болезни Альцгеймера на начальных этапах. Он выполняется всего за десять минут, а его точность равна 90 процентам.

Новый диагностический метод базируется на проведении трех когнитивных испытаний и анализе крови. Для его разработки было проведено исследование, в котором участвовали около 880 шведов и американцев, имеющих небольшие нарушения в работе памяти. Сначала ученые оценили у них содержание биомаркеров соответствующего заболевания. В результате они выяснили, что обнаруженный тау-белок позволял выявлять начальный этап болезни в 83 процентах случаев.

Если же данный способ совместить с итогами испытаний, направленных на проверку когнитивных умений пациентов, то точность возрастет до 90 процентов. Нейробиологи отмечают, что этот метод можно использовать в местах, где невозможно проводить дорогостоящие процедуры.

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