Команде австрийских исследователей удалось подтолкнуть стволовые клетки к формированию искусственного сердца и спровоцировать его регенерацию.

Благодаря новым технологиям специалисты смогли вырастить кардиомиоциты с использованием стволовых клеток, которые затем сформировали макет сердца. В настоящее время он не способен осуществлять основные функции соответствующего органа, однако в плане структуры ничем не отличается от него. К примеру, он может воспроизводить перекачку крови по камере.

Эксперты также решили сымитировать сердечный приступ, чтобы посмотреть, как на это отреагируют клетки. В результате кардиофибробласты сразу же переместились к травмированному участку и начали его восстановление. Ученые отметили, что их исследование находится на экспериментальном этапе, однако оно уже позволило сделать большой шаг вперед в области биоинженерии.