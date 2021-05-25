Британское издание The Telegraph внимательно изучило документы Национального архива по Второй мировой войне и обнаружило весьма занимательные факты. Выяснилось, что после капитуляции гитлеровской Германии Британия намеревалась напасть на СССР, чтобы потом навязать ему «волю США и Британской империи».

Информация об этом была найдена в документе CAB 120/691. Операция по вторжению на территорию Советского Союза называлась «Немыслимое» и подготавливалась по прямому приказу Уинстона Черчилля.

Генерал Джеффри Томсон, который должен был возглавлять операцию, намеревался привлечь к ней остатки войск СС и Германии. Он вполне резонно полагал, что силами коалиции справиться с Союзом Англии не удастся.

По замыслу операции «Немыслимое» войска под руководством Томсона должны были отбросить Красную армию на польскую территорию к берегам рек Нейсе и Одер. После этого планировалось масштабное танковое сражение.

Однако планам Черчилля не суждено было сбыться. Генштаб ВС Великобритании, который занимался разработкой операции, пришел к выводу, что даже если коалиции и удастся одержать победу, то война затянется на долгие годы. Летом 1945 года премьер-министр проиграл выборы и ушел из политики. И больше никогда не вспоминал о своей «Немыслимой» операции.