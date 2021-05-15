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Исследователи из Японии смогли доказать, что свиньи, мыши и крысы способны дышать через кишечник. Схожими возможностями обладают некоторые морские создания.

Специалисты смогли подавать животным чистый кислород через прямую кишку, используя разработанную ими вентиляционную систему для кишечника. В условиях нехватки кислорода грызуны способны продержаться не больше 11 минут, а при использовании новой технологии смогли выжить около 75 процентов подопытных, пробывших в подобных условиях почти целый час.

Учеными была также создана специальная жидкость, не приводящая к износу мускулатуры кишечника и полностью совместимая с человеческим организмом. Усовершенствованная система вентиляции оказала лечебное воздействие на свиней и грызунов, у которых было зафиксировано низкое содержание кислорода. В будущем данную технологию могут использовать для оздоровления пациентов с тяжелой формой коронавируса.

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