Команда исследователей выяснила, что толщина стратосферы нашей планеты за последние сорок лет уменьшилась почти на 400 метров.

Специалисты напоминают, что стратосфера начинается с 20 000 метров и заканчивается на высоте в 60 000 метров над земной поверхностью. Внизу расположена тропосфера, в которой постоянно накапливается углекислый газ, нагревающий и расширяющий воздух, что постепенно поднимает ее верхнюю границу.

Ученые отмечают, что через сорок лет стратосфера может стать тоньше еще на 1 000 метров, если выбросы углекислого газа не сократятся. Они считают это чрезвычайной обстановкой. В будущем данные изменения приведут к смене траекторий полета спутников, а также повлияют на распространение радиоволн.