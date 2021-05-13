Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу члену НАТО и союзнику Канаде четырех систем противоракетной обороны «Иджис» (Aegis) производства Lockheed Martin стоимостью до 1,7 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на официальное заявление Пентагона сообщает Defense News.

В Пентагоне 11 мая заявили, что Aegis Combat Systems, радары AN / SPY-7 и другое сопутствующее оборудование помогут Оттаве поставить свой первый канадский наземный боевой корабль с поддержкой Aegis. Это, в свою очередь, «значительно улучшит» сетецентрические военные возможности и для американских сил, отметили в Пентагоне.

Ожидается, что радары на канадском фрегате следующего поколения, выбранном для программы наземных боевых действий, позволят ему стрелять по целям, обнаруженным и переданным средствами ВМС США. Корабли также будут оснащены 32-элементной системой вертикального пуска, а также палубными пусковыми установками для ракет Naval Strike Missile от Kongsberg и Raytheon Technologies и пусковыми установками для торпед.

Потенциальная сделка касается четырех комплектов боевой системы Aegis, четырех комплектов радаров AN / SPY-7, трех комплектов вертикальной пусковой системы MK 41, оборудования, запасных частей и технической поддержки. Генеральным подрядчиком будет подразделение Lockheed Martin Rotary and Mission Systems в Мурстауне, штат Нью-Джерси.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCAA) уведомило Конгресс о продаже в понедельник. Это уведомление еще не является окончательным решением о продаже вооружений, но если Конгресс США отклонит это сделку (что в данном случае допустимо лишь теоретически), будут назначены переговоры, которые определят окончательные количества оборудования и затраты.

Китайский портал Sina и вслед за ним другие СМИ КНР активно отреагировали на «присоединение Канады к семейству Aegis». Отмечено, что еще несколько лет назад ВМС Канады приступили к реализации проекта под названием «Канадский надводный боевой корабль» (CSC) на основе британских фрегатов Тип 26 Hu Crisis, разработанных BAE Systems. Планируется закупить 15 таких новых кораблей для замены эсминцев типа «Ирокез» и фрегатов типа «Галифакс», которые собираются списать. Общая стоимость данного проекта оценивается в 56-60 миллиардов долларов США.

В 2020 году Государственный департамент США одобрил продажу канадскому правительству 100 ракет Standard-2 Block3C в рамках программы зарубежных продаж оружия. Помимо усиления противовоздушной обороны и обладания конечными возможностями противоракетной обороны, это также увеличивает дальность перехвата, дает способность для перехвата маловысотных целей, в том числе противокорабельных ракет. Кроме того, система вертикального пуска Mk41 может также заряжаться зенитными ракетами средней и малой дальности ESSM Improved Sea Sparrow в режиме «одна шахта – четыре заряда».

Если Канада построит все 15 кораблей с системой «Иджис», она станет крупнейшим военно-морским флотом с Aegis за пределами США. В настоящее время эту позицию занимает Япония, где насчитывается в общей сложности 8 кораблей с системой «Иджис», также есть 3 корабля Aegis в Южной Корее и того же порядка число подобных кораблей у Испании и Норвегии.