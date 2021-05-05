Помощника генерального инспектора по надзору и оценкам в области космоса, разведки и инженерии Рэндольф Стоун заявил о грядущей проверке в американском Министерстве обороны. Она направлена на выявление нарушений в ходе обработки сообщений о появлении неопознанных летающих объектов.

По словам Стоуна, надзорный орган намерен установить правильность действий представителей военного ведомства, которые реагировали на сообщения об НЛО. Он также заявил, что эта цель в дальнейшем может измениться, если результаты проверки не удовлетворят инспекцию.

Сообщается, что проверка запланирована на конец мая. Вполне вероятно, что она связана с будущим докладом Национальной разведки Соединенных Штатов, а также других ведомств, в ходе которого конгрессу будут переданы данные об НЛО, которые в настоящий момент не закрыты грифом «Секретно».