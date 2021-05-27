Своими действиями по якобы пересмотру границ Азербайджан стремится удерживать в напряжении жителей Армении и Вооруженные силы страны, уверен политический обозреватель Тарон Оганесян. Он также рассказал о демаркации и делимитации рубежей, на которых настаивает Баку.

Эксперт отметил, что если дело коснется реального пересмотра границ, то Армения также может потребовать вернуть территории, переданные Азербайджану властями Советского Союза. Их довольно много, поэтому демаркация совершенно невыгодна Баку.

Нынешняя шумиха, по мнению эксперта, создается для того, чтобы исключить попытку реванша с армянской стороны. Кроме того, Азербайджан демонстрирует силу, а заодно и пытается прихватить часть армянской территории.

Напомним, что 12 мая азербайджанские военные окружили территорию Черного озера в Сюникской области, а также вошли в гегаркуникский регион. Они мотивируют вторжение необходимостью пересмотра советских границ.