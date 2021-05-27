Ядерный беспилотник «Посейдон» стал настоящим кошмаром для Соединенных Штатов. Россия создала невероятно мощное оружие, способное стереть прибрежные города Америки с лица Земли. Также она обеспечила максимально эффективное сдерживание на случай агрессии со стороны США, пишет китайское издание Sohu.

Беспилотник «Посейдон» Россия может задействовать в двух случаях. Первый – это ядерный удар Соединенных Штатов по Москве. В этой ситуации торпеда станет оружием апокалипсиса. И хотя она доберется до берегов США позже, чем ракеты долетят до российской столицы, она все равно уничтожит Америку.

Второй случай – это отправка к российским берегам американских авианосцев. «Посейдон», обладающий невероятной мощью, способен уничтожить всю авианосную ударную группу целиком. Причем она даже не сможет подойти к России на расстояние выстрела.

Китайские аналитики также сообщают, что и без «Посейдона» Россия обладает внушительным ядерным арсеналом, который способен обеспечить эффективное сдерживание США.