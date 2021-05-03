В Сети были опубликованы новые сведения о будущей новинке – складном флагмане от Samsung Galaxy Z Fold 3.

Как отмечается, устройство получило чип Qualcomm Snapdragon 888. Диагональ внешнего экрана составит 6,23 дюйма, а внутреннего – 7,56 дюйма. Также отмечается, что внутренний экран имеет частоту 120 ГЦ и технологию LTPO.

Особо отмечается фронтальная камера на 10 Мп, которая будет располагаться под дисплеем. На тыльной панели устройства будет расположена трёхмодульная основная камера с датчиками на 64 Мп, 12 Мп и 5 Мп. Кроме того, устройство будет иметь аккумулятор ёмкостью в 4275 мАч, реализована поддержка быстрой зарядки мощность 25 Вт. Также смартфон будет иметь защиту от воды и пыли по стандарту IP53.

Презентация устройства ожидается только в июле.