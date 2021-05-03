При изучении нейрофизиологии слуха специалисты из Голландии выяснили, что человеческая слуховая система способна следить за движениями, как и зрительная.

Исследователи провели ряд экспериментов с добровольцами, чтобы узнать, как человеческому уху удается распознавать звуки, отличающиеся между собой тональностью. Благодаря специальным тестам и анализу ушных каналов они определили, что мозг обладает уникальной системой для определения движущихся предметов.

С помощью «ошибки слухового скольжения» здоровые участники эксперимента смогли осуществить идентификацию перемещающихся источников звука при полной темноте. Обнаруженный механизм, который по принципу работы схож со зрением, базируется на разнице в скорости движения головы и распространения звуковых колебаний в воздухе. Медики считают, что их открытие позволит создать улучшенные слуховые аппараты.