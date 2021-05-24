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Команде биологов из Швеции удалось с успехом секвенировать геном женщины, которая жила свыше 35 000 лет назад в районе современной Румынии.

Исследователи смогли извлечь геном из черепа, найденного в пещере Муери. Полученные сведения продемонстрировали, что процесс миграции людей с Африки в прошлом не помешал дальнейшему развитию человечества. Ранее считалось, что он снизил генетическое разнообразие. Специалисты предполагают, что данная проблема на самом деле появилась во время последнего ледникового периода, приведшего к изоляции популяций людей.

Отмечается, что переход древних людей в Евразию случился около 80 000 лет назад и стал важной частью развития человечества. Биологи до сих пор обнаруживают последствия данного события. Им также удалось выяснить, что в плане генетики данная женщина более близка к нынешним европейцам, чем к прошлым обитателям Евразии.

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