Американские исследователи сообщили, что тайна создания легендарной пирамиды Хеопса раскрывается в Священном Писании.

Согласно их словам, обнаруженные сведения опровергают многие теории, в которых говорится, что Великая пирамида Гизы была построена руками рабов или вовсе инопланетян. Специалисты отмечают, что она была возведена профессиональными каменщиками царя Ирода. Они использовали огромное количество камней, общий вес которых превысил 6 000 000 тонн. Сначала они проходили через обработку резчиками, получая идеально ровную поверхность, а уже потом доставлялись к месту строительства.

Тащили же эти камни через узкие канавы, в которые устанавливали деревянные балки под прямым углом и заливали воду. Древесина разбухала, оказывая тем самым давление на блоки и упрощая их перемещение к строительной площадке. При этом для постройки пирамиды применялся так называемый «западный камень». Вес одного блока мог составлять 220-250 тонн.