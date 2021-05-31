читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американские исследователи сообщили, что тайна создания легендарной пирамиды Хеопса раскрывается в Священном Писании.

Согласно их словам, обнаруженные сведения опровергают многие теории, в которых говорится, что Великая пирамида Гизы была построена руками рабов или вовсе инопланетян. Специалисты отмечают, что она была возведена профессиональными каменщиками царя Ирода. Они использовали огромное количество камней, общий вес которых превысил 6 000 000 тонн. Сначала они проходили через обработку резчиками, получая идеально ровную поверхность, а уже потом доставлялись к месту строительства.

Тащили же эти камни через узкие канавы, в которые устанавливали деревянные балки под прямым углом и заливали воду. Древесина разбухала, оказывая тем самым давление на блоки и упрощая их перемещение к строительной площадке. При этом для постройки пирамиды применялся так называемый «западный камень». Вес одного блока мог составлять 220-250 тонн.

Вам может понравиться

Ученые назвали причиной гибели людей из могильника в Судане серию вооруженных столкновений

Ученые Университета Тулузы и CNRS пересмотрели историю древнего могильника, которое было открыто археологами в 60-х годах прошлого столетия в Судане. Теперь они считают, что люди, чьи останки найдены на кладбище

На дне Тихого океана обнаружены запасы ртути

Международной исследовательской команде удалось найти на дне Тихого океана огромные запасы ртути. Ртуть была найдена на глубине 8-10 километров в сети траншей Атакама, расположенной неподалеку от берегов Чили. Специалисты взяли

Археологи из Швеции идентифицировали два затопленных военных корабля времен Карла X

Шведская археологическая команда успешно идентифицировала 2 затопленных военных корабля, найденных рядом со Стокгольмом два года назад. Они использовались в период правления Карла Х Густава. Согласно словам специалистов, речь идет о
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 мая – переменная облачность, до 13 °C | город Мытищи: погода, 31 мая – небольшой дождь, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 мая – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 мая – облачно с прояснениями, до 8 °C | Королев: погода, 31 мая – переменная облачность, до 23 °C | Подольск: погода, 31 мая – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 31 мая – ясно, до 23 °C |