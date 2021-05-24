Подразделениями «Сбера» был осуществлен запуск нового сервиса, позволяющего брать машины в аренду на срок от 6 до 36 месяцев.

Воспользоваться этой услугой могут все россияне в возрасте от 21 года, у которых стаж вождения легковыми автомобилями превышает 12 месяцев. Отмечается, что пользователям не нужно будет вносить первоначальную оплату, а списание средств будет осуществляться на ежемесячной основе. При этом все дополнительные траты, включая налоги, технический осмотр, страховой полис и замену покрышек, уже добавлены в цену подписки.

На сегодняшний день арендовать транспортное средство можно только в двух регионах – Ленинградской и Московской областях. При этом взять подписку разрешается лишь на новые машины. Однако представители «Сбера» отмечают, что в будущем водители смогут также оформлять подержанные машины в хорошем состоянии.