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Южнокорейский производитель электроники Samsung получил патент на Display device. Именно так новое устройство называется в документе, однако оно сильно отличается от тех «девайсов с дисплеем», которыми пользуются миллионы людей во всем мире.

Начать стоит с того, что новейший смартфон Samsung намереваются оснастить гибким экраном. Причем он сможет сгибаться в любом направлении, что позволит пользователю применять устройство в соответствии со своими потребностями.

В документации можно увидеть, что гибкий дисплей состоит из трех секций. Причем верхнюю и нижнюю можно сгибать в разные стороны. Если пользователь сгибает лишь одну секцию, на оставшейся поверхности экрана все еще можно видеть картинку. Если обе – устройство полностью закрывается.

В настоящий момент такой девайс можно увидеть только на фото. Удастся ли южнокорейскому производителю воплотить в реальность уже запатентованную идею, пока не известно.

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