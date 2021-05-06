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Немецкий блогер разместил в «ТикТок» ролик, на котором приводится сравнение уровня владения немецким языком Владимира Путина, лидера РФ, и Анналены Бербок, члена партии «Зеленые» в ФРГ.

На опубликованных кадрах демонстрируется выступление Путина в Бундестаге, которое состоялось около 20 лет назад. Комментаторы отмечают, что хоть российский президент и произносил слова с акцентом, однако не допустил ни одной речевой ошибки, в отличие от кандидата на пост канцлера Германии.

По словам пользователя Torstenstiehm, речь главы российского государства понять гораздо проще, чем Бербок, так как он говорил без запинок и оговорок. Еще один подписчик блогера восхитился разговорными навыками Путина.

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