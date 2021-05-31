Абхазия обеспечивает комфортный отдых и возможность привести в порядок свои мысли. Тем же путешественникам, которые хотят потратить на отдыхе как можно больше денег, лучше выбирать другие курорты, считает россиянка, поделившаяся своими впечатлениями об отдыхе.

Она пишет, что царящая в Абхазии разруха, плохо развитая инфраструктура и коровы, которые постоянно гуляют прямо по улицам в сельской местности, отпугивают многих туристов. Но подавляющее большинство из них просто предъявляют завышенные требования к отдыху.

Абхазия ценна не пятизвездочными отелями с бассейнами или многочисленными развлечениями, а своим особым колоритом, великолепной природой и чистейшим морем. Сюда нужно ехать тому, кто хочет собраться с мыслями, расслабиться и вернуться обратно полным сил, а не разбитым от бесконечных дорогостоящих развлечений.