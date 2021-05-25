Россия переоборудовала в Сирии свою авиабазу «Хмеймим», благодаря чему теперь она может принимать не только истребители, но и ракетоносцы. Сегодня на аэродроме уже приземлились три бомбардировщика Дальней авиации Ту-22М3, которые помогут РФ взять под контроль акваторию Средиземного моря, сообщает издание Avia.Pro.

Военные эксперты предполагают, что эти самолеты отправлены в САР совсем неслучайно. Их появление, во первых, стало ответом на действия США, которые перебросили в Сирию свои подразделения морской пехоты. Во-вторых, теперь Россия сможет гораздо эффективнее бороться с террористами, после короткого затишья вновь начавшими нападать на правительственные войска.

Помимо этого, дальние бомбардировщики помогут продемонстрировать силу в Средиземноморье. Три таких самолета вполне способны справиться и с американскими авианосцами, и с другими кораблями Североатлантического альянса. Поэтому именно РФ будет теперь диктовать условия в регионе.