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Конструкторское бюро «Сухой» в настоящий момент работает над созданием истребителя с одним двигателем. Информационное агентство ТАСС сообщает, что в качестве силовой установки может быть использован агрегат Ал-31ФН, который хорошо проявил себя на иностранных боевых самолетах.

Пока о новой разработке известно очень мало. Она будет базироваться на технологиях Су-57. В результате планируется создать истребитель-невидимку с укороченной посадкой и взлетом.

Масса самолета составит около 18 тонн. Также сообщается, что благодаря отклоняемому вектору тяги будет обеспечена высокая маневренность истребителя. Предполагаемая скорость – в пределах двух чисел Маха.

О предназначении самолета пока ничего не известно. Но эксперты предполагают, что это будет палубный истребитель для новых российских авианосцев, проекты которых рассматриваются руководством ВМФ.

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