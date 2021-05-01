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Санкции и другие действия США, направленные на ослабление России, не дают желаемых результатов, поэтому совсем скоро РФ может на многие десятилетия превратиться в «разрушительную державу», заявило американское разведсообщество в своем очередном докладе.

Его представители отмечают, что Россия владеет оружием массового поражения, обладает эффективной и мобильной армией, а также минеральными и энергетическими ресурсами. Это, а также полная готовность в случае необходимости применить силу за пределами страны, позволяет РФ вновь превратиться в мощного посредника как на территории бывшего СССР, так и далеко за ее пределами.

Разведсообщество считает, что Москва намерена налаживать контакты с африканскими и ближневосточными государствами, одновременно с этим внося сумятицу в отношения западных стран друг с дружкой. Кроме того, она восстанавливает арктические военные базы, наращивает силы в северном регионе планеты, успешно продолжая борьбу за влияние в мире.

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