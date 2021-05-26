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Ровно 7 лет назад, 26 мая 2014 года Украина нанесла первые авиаудары по Донецку. Именно эта дата считается началом войны самопровозглашенной ДНР против украинских ВС.

Глава республики Денис Пушилин напомнил, что в этот день семь лет назад пролилась первая кровь дончан. В результате авианалета Украины погибли не только ополченцы, но и представители гражданского населения.

«Тот день навсегда врезался в память каждого жителя Донецка. Первые авианалеты, которые погрузили северо-запад города в огонь и дым. Среди погибших и раненых были мирные жители и ополченцы», — написал Пушили на своем официальном сайте.

Он также заявил, что у Киева не получится сломать жителей региона и одержать над ними победу. Несмотря на обстрелы и продолжающуюся войну, они строят собственную страну и готовы защищать ее до последнего.

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