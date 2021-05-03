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Энтузиасты портала iFixit провели сравнение меток Apple AirTag с Tile Mate и Samsung Galaxy SmartTag, пишет Ferra.

Как было отмечено, метка Apple имеет по сравнению со своими конкурентами меньший размер, и большее внутреннее пространство, предназначенное для батареи. Используется, как уточняется, аккумулятор на 0,66 Вт*ч. Открывается крышка AirTag для того, чтобы поменять батарею, труднее по сравнению с другими метками.

Также метка Apple имеет встроенный динамик – указывается, что динамиком является практически весь корпус. При поиске этот динамик издаёт звук. Кроме того, имеются датчики для связи.

Заметное отличие метки Apple также в том, что отсутствует отверстие для связки ключей. Таким образом, либо придётся делать отверстие самостоятельно, либо покупать специальный чехол.

В целом энтузиасты отметили необычный дизайн метки, в том числе и расположение динамика, что позволило добиться компактности.

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