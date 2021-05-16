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Смартфон iPhone 12 можно использовать для удаления металлического мусора из песка, сообщил один из пользователь данного девайса. Он отметил, что обнаружил такую возможность аппарата совершенно случайно.

По словам пользователя, все дело в новой зарядке MagSafe, которую компания Apple использовала в iPhone 12. В корпусе устройства по кругу располагается несколько магнитов, которые и притягивают мелкие частицы металла.

По словам владельца Айфона, магниты установлены также в нижней части корпуса девайса и вокруг одного из модулей камеры.

Напомним, что недавно опция MagSafe, встроенная в iPhone 12, проверялась Управлением по санитарному надзору США. Эксперты выяснили, что смартфоны не наносят вреда людям с имплантированными медицинскими девайсами. В то же время они рекомендуют не рисковать и не использовать устройства с подобными функциями.

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