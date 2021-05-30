Автоэксперты предполагают, что в июле текущего года произойдет снижение стоимости подержанных машин на российском рынке.

Согласно их словам, при желании приобрести новый автомобиль гражданам РФ не следует откладывать покупку, так как в будущем цены на транспортные средства в автосалонах продолжат расти. На вторичном рынке же, наоборот, стоимость машин немного упадет. Дело в том, что за последние месяцы авто с пробегом подорожали сильнее, чем без него (20,4% против 13%), поэтому вскоре должна произойти корректировка ценников.

Наиболее благоприятным месяцем специалисты называют июль, который считается «провальным» для многих сфер торговли, из-за чего продавцы нередко снижают цены. Кроме того, экономика страны должна немного восстановиться после предыдущих локдаунов. Упадет также спрос на первичном рынке и появится больший выбор.