Партия «Новые люди» инициировала высадку в Касимовском районе Рязанской области 10 000 деревьев. Благодаря этому, а также поддержке движения «ЭКА» всего за 3,5 часа в регионе появился новый лес. Высадку осуществляли активисты из Рязани, Скопина, Касимова и других населенных пунктов области.

Представители партии заявили, что лес – это богатство страны, которое может оказать позитивное влияние на экономику. Принимавшая участие в акции Анастасия Кудряшова рассказала, что власти многих российских регионов не слишком бережно относятся к лесным ресурсам, а также игнорируют загрязнение окружающей среды.

Партия «Новые люди» выступает за восстановление лесов и за грамотное использование их ресурсов. Так, она считает недопустимым распродажу древесины, из-за которой лес вывозится за рубеж. Также она заявляет, что частые пожары возникают из-за банальной халатности людей. И жители Рязанской области отлично это знают, так как много населенных пунктов находятся рядом с лесными зонами.