Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Партия «Новые люди» инициировала высадку в Касимовском районе Рязанской области 10 000 деревьев. Благодаря этому, а также поддержке движения «ЭКА» всего за 3,5 часа в регионе появился новый лес. Высадку осуществляли активисты из Рязани, Скопина, Касимова и других населенных пунктов области.

Представители партии заявили, что лес – это богатство страны, которое может оказать позитивное влияние на экономику. Принимавшая участие в акции Анастасия Кудряшова рассказала, что власти многих российских регионов не слишком бережно относятся к лесным ресурсам, а также игнорируют загрязнение окружающей среды.

Партия «Новые люди» выступает за восстановление лесов и за грамотное использование их ресурсов. Так, она считает недопустимым распродажу древесины, из-за которой лес вывозится за рубеж. Также она заявляет, что частые пожары возникают из-за банальной халатности людей. И жители Рязанской области отлично это знают, так как много населенных пунктов находятся рядом с лесными зонами.

Вам может понравиться

Украина объявила о развертывании 30 боевых кораблей у границ с Крымом

Украина заявила о скором развертывании у границ Крыма сразу 30 боевых кораблей Североатлантического альянса и государств, не входящих в НАТО. Они будут принимать участие в маневрах «Sea Breeze-2021», намеченных на

Кличко процитировал фильм “Брат-2”, объяснив обыски в своем доме

Мэр Киева Виталий Кличко процитировал известный фильм «Брат-2» в ответ на вопрос об обысках в его доме. Он также отметил, что это очередная попытка властей убрать конкурента на будущих президентских

В Крыму прокомментировали тренировки НАТО с высадкой десанта на полуостров

Государства НАТО, которые организовали тренировки спецназовцев для диверсионных операций в Крыму, не рискнут нападать на полуостров. Все, на что их хватит – это проведение учений и провокационные заявления, уверен сенатор
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – ясно, до 25 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – переменная облачность, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – переменная облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 17 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 22 °C | Подольск: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 21 °C | Армавир: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 16 °C |