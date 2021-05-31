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Компания «Мегалайн» собирается на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме презентовать проект возведения в городе транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

О перспективности проекта рассказал профессор НИУ «Высшая школа экономики», директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин. Его слова приводит Piter.tv.

Блинкин напомнил о мировом опыте строительства ТПУ в крупных городах мира, где эти объекты пользуются популярностью. Опираясь на имеющиеся данные по Парижу, Мюнхену, Москве, Иерусалиму, он отметил, что в Северной столице должны быть свои транспортно-пересадочные узлы, которые облегчат перемещение людей по городу.

Кроме того, Блинкин указал на одну особенность ТПУ – узлы традиционно становятся «центром притяжения торговли» в округе, если располагаются в так называемых «периферийных» районах.

«Такой объект приобретает еще одну любопытную функцию. Он становится своеобразным центром торговой жизни этого периферийного района города», – рассказал профессор НИУ ВШЭ.

Также эксперт перечислил основные преимущества транспортно-пересадочных узлов, среди которых: «сухие» пересадки, общественные пространства и согласованное расписание. Для успешной работы объектов необходимо соблюсти два условия при реализации проектов– произвести точный транспортный расчет и обеспечить качество архитектуры, подчеркнул Блинкин.

Пилотный ТПУ по плану появится на месте станции метро «Старая Деревня», а второй – рядом со станцией «Горская», находящейся между Санкт-Петербургом и Сестрорецком. Люди смогут пересаживаться с одного вида транспорта на другой, использовать как личный транспорт, так и общественный, в наиболее удобном режиме.

Появление такого рода ТПУ позволит разгрузить город от пробок, будет способствовать формированию новых торговых и общественных пространств, добавит на рынок труда новые рабочие места.

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