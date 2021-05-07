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Китайская ракета-носитель long March 5B упадет в океан и не нанесет никому вреда, поэтому сбивать ее нет никакого смысла, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Напомним, что космический аппарат сразу после запуска вышел из-под контроля и теперь стремительно мчится обратно к Земле.

По мнению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, ракета упадет 8 мая. Так же считает и Майк Ховард, представляющий военное ведомство Соединенных Штатов.

Глава Пентагона отметил, что у США имеются все возможности, чтобы уничтожить падающую 18-тонную ступень космического аппарата, однако это бессмысленно, так как никаких угроз он не несет.

Конгрессмен Джим Купер, представляющий Демократическую партию в США, заявил на это, что Китай не проводил расчеты места возможного падения ракеты, поэтому все риски, связанные с ним, исключать ни в коем случае нельзя.

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